Долгое время Мадонна не комментировала информацию о том, что она готовится удочерить двух девочек из Малави, поэтому СМИ довольствовались комментариями официальных лиц. Чуть больше часа назад в своем блоге звезда разместила фото с двойняшками Стеллы и Эстер и попросила поддержки и понимания.

«Я могу официально подтвердить, что я завершила процесс усыновления сестер-двойняшек из Малави и я очень рада, что они наконец стали частью нашей семьи. Я благодарна всем тем, кто сделал это возможным, и я прошу представителей прессы уважать нашу личную жизнь в тот нелегкий период, пока они осваиваются. Я также благодарю друзей,семью, и мою очень большую команду за вашу поддержку и любовь», — написала певица под фотографией, на которой она запечатлена на прогулке с девочками.

Фото опубликовано Madonna (@madonna)Фев 8 2017 в 10:24 PST

Немногим ранее сайт WMJ опубликовал фото ее дочери в обнимку с новыми сестричками.

Напомним, что из-за отсутствия комментариев у поклонников певицы до последнего момента были сомнения в том, что запрос, который она отправила будет одобрен. Непростая ситуация в ее семье усложнялось тем, что в стране действует ограничение на передачу сирот в иностранные семьи.

С 2006 года Мадонна возглавляет благотворительную организацию Raising Malawi, которая помогает сиротам и детям, оказавшимся в сложной ситуации. В 2008 году женщина с большим сердцем усыновила африканского мальчика Дэвида Банду, а в 2009-м — девочку Чифундо Мерси Джеймс. Сейчас им исполнилось по 11 лет.

Фото: instagram.com