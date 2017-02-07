Мадонна решила снова стать мамой! Приемным детям звезды недавно исполнилось по 11 лет, и вот, в конце января 58-летняя певица подала запрос на усыновление еще двоих детей из Малави. Несмотря на сомнения в том, что он будет одобрен, это все-таки произошло. Верховный суд разрешил Мадонне усыновить девочек-двойняшек несмотря на то, что в стране действует ограничение на передачу сирот в иностранные семьи, сообщает WMJ.

Новых детишек певицы зовут Эстер и Стелла Мвале. В течение года будущая мама должна предоставить властям документы о своих жилищных условиях, сообщила Мленга Мвула, официальное лицо.

Напомним, что в 2006 году Мадонна основала благотворительную организацию Raising Malawi, которая помогает сиротам и детям, оказавшимся в сложной ситуации. В 2008 году женщина с большим сердцем усыновила африканского мальчика Дэвида Банду, а в 2009-м — девочку Чифундо Мерси Джеймс.

Shoot David Shoot!! Soccer is a team sport!! Requiring Unity above al! Just like Life Go PSG Видео опубликовано Madonna (@madonna) Фев 4 2017 в 4:42 PST

Mercy James Plays one of her favorite Artists-Adele! to get us into the X mas spirit! Видео опубликовано Madonna (@madonna) Дек 24 2016 в 9:37 PST

У певицы также есть родные дети — 20-летняя Лурдес-Мария и 16-летний Рокко. Мальчик сейчас проживает в Великобритании с отцом, так как отказался жить в США с матерью.

Reasons to Be Thankful! Фото опубликовано Madonna (@madonna) Ноя 24 2016 в 12:32 PST

Фото: globallookpress.com, instagram.com