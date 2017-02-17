Совсем скоро Амаль Клуни родит близнецов — мальчика и девочку. "Каждому достанется по малышу! Да, мальчик и девочка. Мне так сказали. Как же это чудесно! Мы с мужем очень счастливы. Они cообщили нам новость о беременности Амаль во время семейной встречи, когда мы все собрались вместе. Это был прекрасный и очень личный момент", — цитирует Нину Клуни Radar.

Напомним, слухи о беременности юриста Амаль Клуни появились еще неколько месяцев назад. О том, что правозащитница действительно подарит первенца известному голливудскому холостяку Джорджу Клуни, стало известно совсем недавно, когда во время совместного выхода пары в свет Амаль не смогла скрыть округлившийся живот. Позже папарацци сделали еще несколько снимков, на которых трудно не заметить изменившуюся фигуру супруги актера.

Фото: globallookpress.com