7 февраля исполнилось пять лет дочери певицы Жасмин. Фотографиями с изображениями дочери знаменитая певица щедро делится с подписчиками, на всякий случай предупредив: «Друзья простите, моя лента сегодня будет посвящена моему сокровищу».

Жасмин опубликовала снимок, сделанный во время беременности, и призналась, что дочь Маргарита стала настоящим «маминым талисманом», приносящим радость и счастье.



«Пять лет назад я и не знала, какое счастье, скоро придёт в мою жизнь! Я очень ждала и предвкушала первую встречу со своим маленьким цветочком! С тех пор моё счастье стало больше и многограннее, а доченька превратилась в лучшую подружку и самый настоящий мамин талисман!».

На личной странице Маргариты в Instagram, которую тоже ведет Жасмин, появилась фотография Маргариты с папой, бизнесменом Иланом Шором.

«Ну и кто из нас наиболее серьезный босс: папа или я?!», — с юмором подписала снимок певица.



Поздравить малышку с первым юбилеем спешат и подруги Жасмин, одной из первых свои поздравления опубликовала Татьяна Навка.

«Дорогая моя @jasminshorofficial , милая, добрая, мудрая мамочка!!! Поздравляю с Днём Рождения твоей Маргариты!! Пусть у неё будет в жизни все чего она захочет!»



Но самое теплое поздравление Маргарита получила, конечно же, от мамы.

«Сладкая моя девочка, солнечный зайчик, лучик света, источник радости и счастья, с днем рождения, родная моя!!! Желаю тебе навсегда сохранить в себе всю прелесть, доброту, чистоту, искренность и живость, которыми ты наделена сполна! Желаю тебе раскрыть все таланты, о которых мы знаем и даже те, о которых ещё не догадываемся! Знаю, нас впереди ждут ещё сюрпризы! Любим тебя! Спасибо, что ты у нас есть».

Фото: instagram.com