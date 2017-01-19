3 года назад актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова впервые стала мамой. Сейчас в ее семье подрастают уже два мальчика — Иван и Максим. Сегодня, поздравив старшего с праздником, женщина раскрыла секрет его имени.

«Со Светлым праздником Вас С Крещением Господним! А для меня это двойной праздник, так как именно в этот чудесный день появился на Свет Божий мой первенец! Родившись в столь важный день и определив себе имя в честь Иоанна Предтечи, я молю Бога оберегать сыночка и направить на путь истинный. С праздником Вас, братья и сестры», — написала она в своем блоге.

Фото опубликовано Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Янв 19 2017 в 7:31 PST

Согласно Евангелиям, Иоанн Предтеча считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Мессии. Он совершал священные омовения и окунания для очищения от грехов и покаяния иудеев. Впоследствии эту процедуру стали называть таинством крещения. Именно Иоанн Предтеча крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа, окунув его в воду, уточняет Letidor.

При крещении старшего сына Мария выбрала ему крестного отца, им стал известный хоккеист Вячеслав Фетисов.

Фото: instagram.com