3 года назад актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова впервые стала мамой. Сейчас в ее семье подрастают уже два мальчика — Иван и Максим. Сегодня, поздравив старшего с праздником, женщина раскрыла секрет его имени.
«Со Светлым праздником Вас С Крещением Господним! А для меня это двойной праздник, так как именно в этот чудесный день появился на Свет Божий мой первенец! Родившись в столь важный день и определив себе имя в честь Иоанна Предтечи, я молю Бога оберегать сыночка и направить на путь истинный. С праздником Вас, братья и сестры», — написала она в своем блоге.
Согласно Евангелиям, Иоанн Предтеча считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Мессии. Он совершал священные омовения и окунания для очищения от грехов и покаяния иудеев. Впоследствии эту процедуру стали называть таинством крещения. Именно Иоанн Предтеча крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа, окунув его в воду, уточняет Letidor.
При крещении старшего сына Мария выбрала ему крестного отца, им стал известный хоккеист Вячеслав Фетисов.
Фото: instagram.com