Новогодние праздники многие звезды встречали дома. И Михаил Галустян не исключение: он предпочел провести самые длинные выходные в году вместе с женой. Супруга юмориста и актера Михаила Галустяна Виктория Галустян выложила в социальную сеть Instagram совместный снимок, сообщает сайт Letidor.ru.

На фотографии 37-летний юморист с женой и дочерьми, 6-летней Эстеллой и 4-летней Элиной. «С Рождеством Христовым!!! Мира, добра, любви и безусловного счастья Вам и Вашим семьям», — написала Виктория.

В комментариях подписчики поздравили семью Галустян с праздниками. И добавили, что Михаил очень счастливый: «аж три принцессы рядышком!».