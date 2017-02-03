Все, кто уже успел посмотреть трейлер к новой части фильма или сам фильм «Обитель зла», который снял муж Миллы Йовович Пол У. С. Андерсон, знают: роль Красной королевы сыграла их 9-летняя малышка Эвер. Сегодня в эфире MailOnline мама призналась, каково ей было играть вместе с дочкой.

Эвер легко меняла акценты и говорила на языке суперкомпьютера. «Это было восхитительно — смотреть как она работает, потому что она любит играть, она принимает все происходящее очень серьезно, она удивительная. Для нее запоминать такие вещи очень тяжело — техничский язык, британский акцент», — объяснила Милла.

Актриса призналась, что чувствовала себя наравне с девочкой. «Мне даже не приходилось играть роль мамы. Она вела себя прекрасно, она была счастлива участвовать в съемках и вело себя очень органично. Она переиграла многих профессиональных актеров, в том числе и меня», — сообщила звезда.

Впервые девочка изъявила желание играть, когда ей было 5 лет. Милла уверена, что ее ждет большое будущее, и вполне возможно она затмит своих знаменитых родителей. Впрочем, звездная мама также призналась, что не будут настаивать, если малышка потеряет интерес к этому занятию.

Для 41-летней Йовович «Обитель зла: Последняя глава» станет финальным выходом в образе Элис. «Я привыкла постоянно находиться в мире этих фильмов», — с сожалением говорила она, но выразила желание поучаствовать в создании компьютерной игры. Актриса также признавалась, что не будет пересметривать серии: «Это как слушать собственный голос на автоответчике».

Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk