У известной певицы Надежды Бабкиной, основательницы ансамбля и театра «Русская песня», большая семья. Ее сын, Даниил Заседателев, подарил маме троих внуков — 6-летнего Георгия, 3-летнюю Веру и 1,5-годовалую Марфу. Женщина с удовольствием проводит с ними время, и сегодня опубликовала свежую фотографию с детишками.

Фото опубликовано Надежда Бабкина (@ngbabkina)Янв 27 2017 в 6:52 PST

«Мои внуки всегда радуют», — написала она.

«А Вы радуете нас!!!», «Счастливая бабушка! И красавица», «Это же надо - как внук на отца похож... Какое счастье, что их трое!!!», — восхитились поклонники, а некоторые удивились, что детей так много: сын-то у певицы один.

41-летний Даниил по образованию юрист, кандидат юридических наук, владелец юридической фирмы. Служит звонарем в храме Спаса Нерукотворного в Москве. Мужчина женат и повенчан с 2007 года. Свою невестку Надежда просто обожает, особенно за поддержку, которую та ей оказывает: «Татьяна настоящая бизнес-вумен и она взяла на себя основной груз ответственности по организации и координации моего проекта. Таня, спасибо тебе большое», — благодарила она после одного из посвященных моде мероприятий.

Фото опубликовано Надежда Бабкина (@ngbabkina)Апр 24 2016 в 12:12 PDT

Своим внучкам певица уже дарит драгоценности, сообщают СМИ. На презентации ювелирной коллекции, которую выпустил ее друг, историк моды Александр Васильев, украшения для них Бабкина выбирала с нескрываемым интересом, пишет ИД «Собеседник».

Фото: instagram.com