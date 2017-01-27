У известной певицы Надежды Бабкиной, основательницы ансамбля и театра «Русская песня», большая семья. Ее сын, Даниил Заседателев, подарил маме троих внуков — 6-летнего Георгия, 3-летнюю Веру и 1,5-годовалую Марфу. Женщина с удовольствием проводит с ними время, и сегодня опубликовала свежую фотографию с детишками.
«Мои внуки всегда радуют», — написала она.
«А Вы радуете нас!!!», «Счастливая бабушка! И красавица», «Это же надо - как внук на отца похож... Какое счастье, что их трое!!!», — восхитились поклонники, а некоторые удивились, что детей так много: сын-то у певицы один.
41-летний Даниил по образованию юрист, кандидат юридических наук, владелец юридической фирмы. Служит звонарем в храме Спаса Нерукотворного в Москве. Мужчина женат и повенчан с 2007 года. Свою невестку Надежда просто обожает, особенно за поддержку, которую та ей оказывает: «Татьяна настоящая бизнес-вумен и она взяла на себя основной груз ответственности по организации и координации моего проекта. Таня, спасибо тебе большое», — благодарила она после одного из посвященных моде мероприятий.
Своим внучкам певица уже дарит драгоценности, сообщают СМИ. На презентации ювелирной коллекции, которую выпустил ее друг, историк моды Александр Васильев, украшения для них Бабкина выбирала с нескрываемым интересом, пишет ИД «Собеседник».
Фото: instagram.com