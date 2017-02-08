Популярная певица Наталья Ионова очень ответственно относится как к своему здоровью, так и к здоровью своих детей. Она верит, что правильный воздух и еда, вкупе со спортом и определенным образом жизни, могут сотворить чудеса. Доказательством этого для Наташи служит ее мама, Татьяна Михайловна, которая в свои годы сохранила отличную фигуру и все еще вдохновляет мужа, Илью Ефимовича, на подвиги. Сегодня Глюк'oZa рассказала, что едят ее девочки, ведь у одной из них есть особенность, не позволяющая ей питаться как обычные люди.

Так, Наташа сбилась с ног, разыскивая продукты без глютена и лактозы. А когда удается найти ресторан, специализирующийся на подобной еде, певица расценивает это как подарок судьбы. «Для меня это спасение, так как у Веры аллергия на эти компоненты!!!», — написала заботливая мама в своем блоге.

Видео опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Фев 8 2017 в 8:43 PST

«Маша Кожевникова, милая, без тебя никуда! Твоя заслуга и победа над пальмовым маслом, а теперь бы очень хотелось обратить внимание на продукты, которые не содержат лактозу и глютен!!! Йогурты, кефиры, молоко, масло сливочное, хлеб... это все необходимо нашим деткам, но что делать, если не усваивается при наличии в составе лактозы, глютена и тп?!! Так хочется больше этих продуктов на прилавках!!! Я гоняюсь за ними, как за золотом!», — обратилась звезда к подруге.

Так же тщательно следит Наталья и за всеми остальными аспектами. Здоровый образ жизни у певицы ассоциируется с роскошью. «Вот лежу я в прекрасной клинике и плачу за то, что бы мне давали мало еды, составляли программу спорта, под рукой не было бокальчика вина! Раньше отдых для нас был: много еды, гулянки, вино, кино и домино, как говорится!! А теперь наш отдых это ограничения. Мы платим за то, чтобы нам не давали!! Как говорится, после таких выходных нужны были еще одни выходные... С годами я все отчетливее понимаю, что свобода это не вседозволенность, а умеренность, внутренний компромисс к искушениям, желаниям, страхам, невежеству и возможностям», — рассуждала она на днях после процедуры по насыщению кислородом.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Фев 6 2017 в 9:54 PST

Однако не все подписчики оценили такие методы. «А что кислород закончился????», «Кислород - окислитель! Для чего окислять клетки организма?», «Зажрались! Лучше б ребенку больному помогла! От безделья не знают чем заняться», — критикуют они. Впрочем, Наташе нет дела до критики: она живет так, как считает нужным, и выглядит просто замечательно.

Мы знаем еще одну звездную маму, которая так же трепетно относится к своему ребенку. Жена Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова, спасла свою малышку, родившуюся раньше времени, а теперь — посвятила ей песню, сообщает портал Letidor.

Фото: instagram.com