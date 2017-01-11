Детей много не бывает, считает австралийская и американская актриса Николь Кидман. Она уже воспитала четверых и не планирует на этом останавливаться. На днях в откровенном интервью для BBC она призналась, что не отказалось бы иметь больше детей.

«Я бы хотела, чтобы у меня было еще два или три ребенка. Я люблю, люблю детей. Я люблю их "поднимать"... Они делают меня счастливой и я люблю быть рядом. Я люблю наблюдать за их взлетами и падениями, смотреть, как они растут, слушать, о чем они говорят и чему учатся», — цитирует ее слова портал Letidor.

Все это может случиться в ее жизни, уверена Николь, однако чуть позже. Пока она должна сосредоточиться на своей реальной жизни. Ведь даже сейчас ей трудно совмещать семью и карьеру, от чего-то приходится отказываться. Недавно женщина признавалась, что свое участие в фильмах и спектаклях она обсуждает на семейном совете, и если муж или кто-то из детей говорят «нет», она не перечит.

«Ненавижу использовать слово "сожалею", поскольку у меня нет сожалений. В определенном смысле я — счастливый человек. Да, я люблю давать больше детям. И я делаю это сейчас. Я имею ввиду то, что у меня есть племянницы и племянники. Соберусь ли я снова усыновить кого-либо? Да, возможно все», — размышляет она.

На данный момент Кидман воспитала уже четверых детей. В браке с Томом Крузом (о котором она тоже ничуть не жалеет, не смотря ни на что) у нее появилось два приемных ребенка, сейчас они уже взрослые: Изабелле 24 года, а Коннору 21 год. В браке с нынешним мужем, музыкантом Китом Урбаном (с которым Николь безумно счастлива, хотя все говорили, что он ей не пара) у нее появилось еще двое детей: в 2008 году актриса родила дочь, Сандэй Роуз Кидман-Урбан, а в 2010 году появилась на свет Фэйт Маргарет Кидман-Урбан с помощью суррогатной матери.

Фото: globallookpress.com