Николь Кидман и ее супруг Кид Урбан воспитывают двух дочек. Недавно 49-летняя актриса призналась, что хочет еще детей. Возможно, ее заявления были не беспочвенны. О тайной беременности написал журнал OK!. Николь вышла на сцену вместе с мужем, и многие заподозрили об этом.

«Когда она запрыгнула на сцену, чтобы спеть и потанцевать с ним накануне Нового года, некоторые их друзья отметили перемены в ней. Она буквально светилась, явно произошло что-то важное. Николь и Кит никогда не сдавались. Еще один ребенок будет окончательным доказательством их любви», — цитирует издание сайт WMJ.ru

Видео опубликовано Nicole Kidman World (@nicolekidmanfci)Янв 10 2017 в 9:12 PST

В браке с Томом Крузом Николь Кидман вырастила двух приемных детей. А сама актриса забеременела уже во втором браке. 7 июля 2008 года родилась дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. Вторая дочь Фэйт Маргарет появилась на свет с помощью суррогатной матери.