В доме одной из самых известных пар российского шоу-бизнеса, 67-летней певицы Аллы Пугачевой и 40-летнего шоумена Максима Галкина, растут два малыша. Сейчас Лизе и Гарри, которые появились на свет с помощью суррогатной матери, по 3 года. У каждого из них своя комната и своя няня. СМИ и поклонники пары следят за их бытом, и откровения бывшей няни семьи вызвали в Сети настоящий фурор.

Валентина Юдина — няня с 17-летним стажем, семье Аллы Борисовны она досталась «по наследству» от Ирсон Кудиковой. Долгое время женщина присматривала за Лизой, находясь в замке семейства круглые сутки, учила ее рисовать, читать и считать, но недавно решила покинуть эту должность. К звездному семейству у нее претензий нет: «Алла Борисовна и Максим относились ко мне хорошо. Они обеспечивают своих помощников всем необходимым, с уважением относятся к людям, которые у них работают». Причиной своего увольнения женщина считает накопившуюся усталость.

«С Лизой мне повезло. Она практически не шалила, с утра давала мне высыпаться. Некоторые детки встают в 6 утра, а Лиза обычно просыпается в 9», — сообщила няня.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Дек 4 2016 в 10:59 PST

«Я была с ней с самого первого дня. Помню, как крошечных двойняшек привезли из роддома. Красивую форму гувернанток для нас сшил стилист Аллы Борисовны Алишер. Очень волновалась, когда пришла работать к Алле Борисовне и Максиму. Все-таки такая знаменитая семья. Вдруг что-то не так сделаю. Если, не дай бог, с ребенком что-то случится, придется отвечать перед всей страной», — призналась она в интервью сайту «КП».

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Дек 19 2016 в 11:15 PST

Дети Пугачевой и Галкина — подвижные и талантливые. Сейчас Гарри и Лиза уже осваивают иностранные языки в трехъязычном детском саду Le chat botte, что в поселке «Лесное Лапино». Они им даются хорошо, ведь малыши выросли в музыкальной семье. «Детки очень хорошо поют и пытаются уже на музыкальных инструментах играть. Родители им купили маленькие детские гитары, фортепьяно и микрофоны», — рассказывала дизайнер Мила Ставицкая, крестная Гарри Галкина.

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Дек 19 2016 в 11:13 PST

«За музыку в детской отвечала сама Пугачева. Она с самого рождения включала детям красивые мелодии. Лиза и Гарри особенно полюбили песни подруги Аллы Борисовны певицы Любаши», — сообщила няня.

Юдина призналась, что ей было трудно оставить малышку, ведь она привыкла к ней и в какой-то момент начала воспринимать ребенка как своего.

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Янв 15 2017 в 1:53 PST

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Янв 15 2017 в 1:56 PST

Близкие уже рассказывали о том, как Алла Борисовна относится к детям. Она — заботливая, но строгая мама. Женщина оставила карьеру для того, чтобы больше быть с малышами, но сейчас возвращается к привычному ремеслу.

Фото: instagram.com