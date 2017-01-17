Многие знаменитые будущие мамы скрывают свою беременность. Но есть и такие, кто скрывает рождение ребенка. Кэтрин Хейгл и ее муж Джош Келли почти месяц молчали о том, что теперь они многодетные родители. В их семье 20 декабря родился мальчик, сообщает сайт WMJ.ru.

Примечательно, что это первые роды для Кэтрин. Ее старшие дочки — 8-летняя Нэнси Ли и 4-летняя Аделаида — удочеренные. Старшая родом из Южной Кореи, где родители самой Хейгл когда-то удочерили ее сестру. А младшая девочка родилась в США.

Теперь у них есть братик, которого назвали Джошуа Бишоп Келли-младший. Решение родить самой Кэтрин далось непросто. Сначала она думала о новом усыновлении, так как не знала, сможет ли вообще забеременеть. Но все прошло отлично, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Фото: instagram.com, globallookpress.com