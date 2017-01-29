Несколько месяцев назад прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина и пианист Денис Мацуев стали родителями. 41-летний музыкант и 37-летняя балерина скрыли от общественности эту новость. Денис не сделал никакого объявления, и некоторое время это оставалось тайной.
Но близкие друзья рассказали прессе о пополнении в семье. Издание OK-MAGAZINE.RU написало, что инсайдер сообщил имя ребенка. У Мацуева родилась девочка и ее назвали Анной.
Денис и Екатерина уже приобщают маленькую Аню к музыке, играютей на фортепиано. «Денис с детства приучает Анечку к прекрасному, ставит ей музыку Стравинского», — поделился источник с изданием.
Екатерина не скрывала слухи о своей беременности и даже показала в своем блоге снимок в пачке и округлившимся животом. Она уже вернулась к тренировкам и в скором времени выйдет на сцену.
Поздравляем молодых родителей!
Фото: instagram.com, globallookpress.com