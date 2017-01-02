Долгое время поклонники Полины Гагариной подозревали, что она беременна. В последнее время певица появлялась исключительно в просторных нарядах. Сегодня СМИ выдохнули: в эфире шоу «Голос» звезда прокомментировала изменения в своей фигуре.

Когда ведущий телепроекта Дмитрий Нагиев шутя назвал коллегу «Фрекен Бок», она парировала: «Если, Дмитрий, под фразой «Фрекен Бок» вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь», — цитирует звезду сайт Letidor.

Представители Полины Гагариной высказываются о ее положении противоречиво.

Сама певица признавалась, что была бы счастлива снова стать мамой, ведь для нее и ее любимого мужа, фотографа Дмитрия Исхакова, с которым они сыграли свадьбу в 2014 году, это будет первый общий ребенок. Еще в апреле она говорила, что планирует беременность: «Естественно, мы мечтаем о прибавлении — и Дима хочет, и Андрюша очень ждет братика или сестренку, причем ему прямо завтра надо бы. Я была единственным ребенком в семье и хотела бы для своего сына другой ситуации. Так что, может быть, не в самое ближайшее время, но довольно скоро это случится», — цитировал певицу «СтарХит».

Сейчас пара воспитывает сына Полина от первого брака, 9-летнего Андрея.

Фото: globallookpress.com, instagram.com