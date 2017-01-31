После развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов все чаще делает акцент в своих публикациях на то, что «главное - это семья и дети». Футболист часто публикует фото со своей 7-летней дочерью Ангелиной от первого брака и, даже находясь на сборах, общается с дочерью через видеоприложение. Мама Ангелины Оксана рассказала подписчикам своего блога, что девочка всегда ждет звонков от папы.



«Отцы и дети». Разговор перед сном. Очень устает после тренировок и хочет спать, но всегда ждет папиного звонка», — подписала Оксана одну из публикаций с фотографией дочери.

Тарасов даже опубликовал трогательное стихотворение, посвященное семье: «У каждого своя есть цель, одна из них семья, да чтоб была, как цитадель, как мощная броня. Чтоб каждый день, среди родных с начала до конца, очаг был теплым, вечер тих и в унисон сердца. И радость жизни — детский смех, для нас — души рассвет, ведь дети - это наш успех и для семьи блаженный свет!».



По слухам, одной из причин развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стала неготовность девушки к рождению ребенка.

«Внучка рассказывала, что Дима просил детей, эта тема поднималась. Но Оля хотела заниматься карьерой. Я советовала остановиться, построить дом, родить малыша, а потом продолжать идти по карьерной лестнице. Но она отвечала, что не готова к детям», — цитирует «СтарХит» слова бабушки Ольги Бузовой Тамары Семеновны.

Фото: instagram.com