О своей семье известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев говорит редко. На своей странице в Instagram он склонен скорее обнажать свой накачанный торс и демонстрировать точку зрения по волнующим его вопросам. Поэтому редкий снимок части семьи Дмитрия, который опубликовал его брат Евгений, вызвал волну интереса со стороны его подписчиков и представителей СМИ. «Семья, что может быть ценнее‼», — подписал кадр мужчина.

Фото опубликовано @ne_bessiЯнв 11 2017 в 7:04 PST

На фото запечатлен отец телеведущего, Владимир Николаевич — вверху, в очках. Бородатый юноша рядом — 27-летний Кирилл, сын Дмитрия. «Роскошные!», «Все как на подбор», «красавцы-самцы)))», — восхитились подписчицы. Они отметили, что Кирилл вырос очень импозантным мужчиной.

Все они с удовольствием взглянули бы на избранницу Нагиева, тем более что долгое время в прессе ходили слухи о том, что после развода с радиоведущей Алисой Шер, с которой он провел около 18 лет, харизматичный шоумен живет на две семьи, и даже приводили доказательства того, что он скрывает маленького сына. Сам секс-символ не комментирует эту информацию.

«Слухи слухами. Может, вы не видите меня на обложках с семьей, потому что я не женился? Достаточно просто попросить: "Дима, покажи паспорт". И выяснится, что мой паспорт девственно чист. И сразу все слухи разрушатся», — единственное, что журналистам удается выудить от немногословного мачо.

Фото: instagram.com