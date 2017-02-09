Их считают одной из самых красивых и необычных пар Голливуда. Брутальный Джейсон Стэтхем и хрупкая Рози Хантингтон-Уайтли выглядят как персонажи одной из популярных сказок. Фанаты долго гадали, будут ли они вместе, но актер и модель развеяли сомнения: только что они сообщили, что совсем скоро у них родится малыш.
Модель, которой с каждым днем становится все труднее скрыть округлившийся живот, опубликовала в своем Instagram фото в бикини, которое все говорит за нее. «Очень счастлива сообщить, что Джейсон и я ждем ребенка. Море любви всем! Фото сделано Джейсоном», — цитирует сайт WMJ слова Рози.
Слухи о том, что Рози беременна, появились в прессе в начале января. На эту мысль поклонников натолкнули фотографии модели.
Голливудский актер Джейсон Стетхэм и модель Рози Хантингтон-Уайтли вместе уже 6 лет. К конце прошлого года они объявили о помолвке.
Поздравляем пару!
Фото: globallookpress.com, instagram.com