Их считают одной из самых красивых и необычных пар Голливуда. Брутальный Джейсон Стэтхем и хрупкая Рози Хантингтон-Уайтли выглядят как персонажи одной из популярных сказок. Фанаты долго гадали, будут ли они вместе, но актер и модель развеяли сомнения: только что они сообщили, что совсем скоро у них родится малыш.

Модель, которой с каждым днем становится все труднее скрыть округлившийся живот, опубликовала в своем Instagram фото в бикини, которое все говорит за нее. «Очень счастлива сообщить, что Джейсон и я ждем ребенка. Море любви всем! Фото сделано Джейсоном», — цитирует сайт WMJ слова Рози.

Фото опубликовано Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw)Фев 9 2017 в 10:55 PST

Слухи о том, что Рози беременна, появились в прессе в начале января. На эту мысль поклонников натолкнули фотографии модели.

Голливудский актер Джейсон Стетхэм и модель Рози Хантингтон-Уайтли вместе уже 6 лет. К конце прошлого года они объявили о помолвке.

Поздравляем пару!

Фото: globallookpress.com, instagram.com