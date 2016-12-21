Этой осенью Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями во второй раз. Поклонники и СМИ шутили, что они должны дать ребенку необычное имя, ведь свою первую дочь они назвали мужским именем Джеймс. Но — нет. Малышку назвали Инес — сообщил официальный представитель звезд.
Поклонники впервые увидели семью в полном составе 16 декабря на церемонии вручения именной звезды главе семейства.
Семья звезд вообще не отличается стандартным подходом к жизни. Будущая мамочка на протяжении обеих беременностей не ограничивала себя в активности и привычных удовольствиях (сияла на красных дорожках, носила высокие каблуки, уплетала сладости) и даже рисковала жизнью и здоровьем будущего малыша. К счастью, все закончилось хорошо.
Фото: globallookpress.com