Почти 2 года назад экс-солистка популярной группы «Демо» Саша Зверева в третий раз стала мамой. Сейчас она живет в Калифорнии, куда переехала после рождения старших детей, Василисы и Макара. Там она развивает свой бизнес и совершенно не жалеет о том, что рядом с ней нет мужчины.

«Меня не содержит мужчина и я не нахожусь в таком состоянии, что могу расслабиться и, как большинство женщин, заниматься домом и развозить детей по кружкам. Такого не было, нет и не будет», — призналась она в эксклюзивном интервью с «Летидор».

Еще живя в России, Зверева говорила: «Я не стремлюсь к покою и к тому, чтобы меня содержал мужчина». Однако она немного лукавила: 5 лет назад, когда ее отношения с партнером начинали портиться, она пыталась их сохранить. «Не из-за того, что люблю и жить не могу, а потому что было страшно. Так происходит у большинства женщин в России. Они не знают, куда пойти, что им есть, чем заниматься в случае расставания». Но она решилась, и ничуть не пожалела.

Главной причиной своего переезда Саша называет... погоду. «Когда российским людям говоришь, что это случилось из-за погоды, они не верят! Я так офигела от Москвы, от грязи вокруг… В Москве ты вышел из супермаркета с пакетами, поставил их в багажник, а на твоих джинсах гигантское пятно грязи от машины. Грязь везде — на колготках, на лобовом стекле, когда едешь по МКАД… А здесь круглый год чистые джинсы, чистая машина, вкусно пахнет океаном», — поделилась она.

Видео опубликовано Sasha Zvereva (@sashazvereva)Янв 26 2017 в 5:42 PST

Чувствовать себя комфортно Саше позволяет свое дело. Помимо концертов на старой и новой родине и лекций для будущих мам, она владеет двумя магазинами (в России и Лос-Анджелесе), в которых продают «универсальную одежду» со специальными резиночками, которую могут носить и беременные, и кормящие, и обычные женщины, витамины, БАДы, суперфуды, косметику.

Несмотря на занятость, женщина старается как можно больше времени проводить с детьми, так как чувствует, что ответственна за них. «Я четко следую правилу 8 объятий в день», — признается мама. Она гуляет с ними, катается на велосипедах и самокатах по берегу океана, пользуется и услугами няни.

«Каждый ребенок — это большая нагрузка и моральная, и финансовая. А самое главное — это огромная, невероятная ответственность. В принципе, я все в своей жизни устроила так, что теперь мне дышится и просыпается по утрам счастливо и легко. Но ответственность… Она будет до тех пор, пока, наверное, младшему ребенку не исполнится хотя бы 21-22 года», — говорит она.

Она внимательно следит, чтобы детям было хорошо. Ее дочь посещала психолога, чтобы адаптироваться к жизни зарубежом. Певица считает, что в дальнейшем будет особенно помогать ей, а мальчики должны зарабатывать сами.

Состоявшаяся женщина не бежит от чувств, но встречаться с альфонсами не согласна. «Когда в моей жизни появится человек, я прослежу, чтобы он не был очередным мужчиной, которому мне нужно будет помогать финансово и тянуть на себе эту долю», — сообщила Саша.

Фото: instagram.com