Платье, которое 38-летняя Амаль Аламуддин надела в понедельник вечером на премьеру фильма The White Helmets, Netflix, взволновало весь мир. СМИ тут же принялись обсуждать беременность супруги Джорджа Клуни, ведь пара два месяца не показывалась вместе.

Обычно придерживающаяся строгого стиля и подчеркивающих талию нарядов миссис Клуни на этот раз выбрала свободное платье в цветочек Dolce & Gabbana. Наряды подобного кроя, которые в народе прозвали «платье Твигги» и «бабушкина ночнушка», стали в свое время предвестниками сообщений о беременностях Натальи Водяновой и Ксении Собчак.

Учитывая, что с момента бракосочетания Амаль и Джорджа прошло уже 2 года, поклонники и СМИ с нетерпением ждут сообщений о беременности звезды. И с пылом обсуждают возникшие слухи — в эфире таких передач как Good Morning Britain, например.

Пара пока никак не комментирует информацию.

Фото: globallookpress.com, eastnews.com