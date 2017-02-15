Достижения современной медицины сделали счастливыми тысячи семей, но для некоторых женщин эксперименты со своей природой приносят одни неприятности. Популярной актрисе Софии Вергаре пришлось обратиться в суд на своего бывшего жениха Ника Лоеба: она желает отобрать у него право распоряжаться их совместными неродившимися детьми.

В 2013 году Ник и София заморозили свои эмбрионы. Они решили обратиться к достижениям медицины, так как их насыщенные графики не позволяли им стать родителями здесь и сейчас, а в связи с возрастными изменениями шансы зачать здорового ребенка у пары таяли. В мае 2014 года пара распалась, София вышла замуж за Джо Манганьелло, а Ник — стал встречаться с Шэрон Стоун.

Позже Ник расстался с мисс Стоун, так как наконец задумался о потомстве. Он подал несколько исков против Софии в попытках отсудить у нее право распоряжаться их эмбрионами, имплантировать их в суррогатную мать и добиться единоличного права опеки.

На данный момент в хранилище находятся два эмбриона, которые родители назвали Эииой и Изабеллой. Они остались после двух неудачных попыток Софии стать мамой, когда она еще состояла с Ником в отношениях.

Сегодня СМИ сообщили, что его бывшая подала аналогичный иск: она хочет навсегда запретить бывшему претендовать на отцовство. Издание TMZ уточняет, что бывшие влюбленные подписали документ, дающий им право разморозить эмбрионы только при совместном желании. «Все его попытки — пустая трата времени», — считает актриса.

Фото: globallookpress.com