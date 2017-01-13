Эвелина Бледанс рассказала подписчикам своего микроблога о том, что ее сын Семен недавно перенес серьезную операцию. По словам актрисы, самый тяжелый этап уже позади, малыш чувствует себя хорошо, несмотря на то, что период реабилитации все еще продолжается. Для восстановления сил Эвелина с Семеном отправляются в Тайланд, где будут наслаждаться солнцем и морем.

«Ура! Семику наконец-то разрешили снять ортез с коленочки и мы отправляемся на завершение реабилитации в наш любимый Таиланд. Море и солнце нам в помощь».

Умение Эвелины с улыбкой переносить жизненные невзгоды не может не вызывать уважения. Про саму операцию телеведущая и актриса рассказала немного, но дала понять, что операция была не из простых. «Если увидите ужасный шрам через всю ножку не пугайтесь. Всё уже позади- операция, гипс, 4 месяца восстановления и мы как новенькие».

От всей души желаем Эвелине и ее сыну Семену здоровья и сил и ждем ярких снимков на фоне моря.

Фото: instagram.com