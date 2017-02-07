Арсений Шульгин — сын певицы Валерии и талантливый пианист — недавно стал бизнесменом. Юноша втайне от родителей потратил 10 миллионов рублей, но те остались в восторге от того, как он распорядился этими деньгами.

Парень с друзьями открыл собственный ресторан в центре Москвы, и не простой, а для избранных. Его девиз — «Будь в высшем обществе!», название не хуже — «Бомонд Лаунж». Владельцы позиционируют его как закрытый клуб для персон из светской тусовки.

«Бизнес Арсения стал для меня сюрпризом. Как-то он пригласил нас всей семьей пообедать, мол, хочу вам одно место показать. Мы пришли, а он спрашивает: "Нравится вам тут?" Я отвечаю: "Да, уютно". И вдруг Сеня такой: "Это мой ресторан". Мы опешили… Самому в 18 лет открыть бизнес — не каждому под силу», — цитирует «СтарХит» гордую мать.

О планах брата знала только Анна Шульгина, которая помогала работать над интерьером и меню. В заведении уже успели побывать многие звезды, а певицы Кристина Си и Эльвира Т стали постоянными гостьями.

Деньги на свое предприятие парень заработал сам, участвуя в концертах, часть — взял в кредит.

Видео опубликовано A R S E N I Y S H U L G I N (@arseniy_shulgin)Фев 6 2017 в 10:46 PST

Возможно, на парня повлиял инцидент, произошедший год назад. Тогда он без памяти влюбился в 21-летнюю Анну Шеридан, студентку Плехановского университета, бросил престижное музыкальное училище и ушел из дома, сообщили СМИ. Позже, поняв, что самостоятельно не сможет зарабатывать тех денег, которые ему необходимы, мальчик вернулся. Его отчим нелестно высказался об избраннице Арсения, однако принял его обратно в семью.

Фото: instagram.com