Арсений Шульгин — сын певицы Валерии и талантливый пианист — недавно стал бизнесменом. Юноша втайне от родителей потратил 10 миллионов рублей, но те остались в восторге от того, как он распорядился этими деньгами.
Парень с друзьями открыл собственный ресторан в центре Москвы, и не простой, а для избранных. Его девиз — «Будь в высшем обществе!», название не хуже — «Бомонд Лаунж». Владельцы позиционируют его как закрытый клуб для персон из светской тусовки.
«Бизнес Арсения стал для меня сюрпризом. Как-то он пригласил нас всей семьей пообедать, мол, хочу вам одно место показать. Мы пришли, а он спрашивает: "Нравится вам тут?" Я отвечаю: "Да, уютно". И вдруг Сеня такой: "Это мой ресторан". Мы опешили… Самому в 18 лет открыть бизнес — не каждому под силу», — цитирует «СтарХит» гордую мать.
О планах брата знала только Анна Шульгина, которая помогала работать над интерьером и меню. В заведении уже успели побывать многие звезды, а певицы Кристина Си и Эльвира Т стали постоянными гостьями.
Деньги на свое предприятие парень заработал сам, участвуя в концертах, часть — взял в кредит.
Возможно, на парня повлиял инцидент, произошедший год назад. Тогда он без памяти влюбился в 21-летнюю Анну Шеридан, студентку Плехановского университета, бросил престижное музыкальное училище и ушел из дома, сообщили СМИ. Позже, поняв, что самостоятельно не сможет зарабатывать тех денег, которые ему необходимы, мальчик вернулся. Его отчим нелестно высказался об избраннице Арсения, однако принял его обратно в семью.
Фото: instagram.com
Ну просто диву даешься, как будто живут на другой планете, и на всю Россию рассказывают какие у них умные и расчетливые дети.(А проблемки-то есть....) И рестораны то они открывают, и по 10 миллионов сами зарабатывают...СМЕХ!!! Уж лучше бы молчали!!! Все равно эта лафа когда-нибудь кончится. У нас тоже дети и хорошо учились, совсем не дураки, и все работают только не за миллионы, а за 15 тысяч рублей. Успели побывать в горячих точках, получив за это льготу на ЖКХ и две тысяи рублей доплаты. И я рада, что в них нет ни зависти, ни злобы!!! Работают, любят красивых девчонок, прирабатывают в свободное время, выплачивают грабительскую ипотеку за жилье А вам скажу одно не радуйтесь сильно- давно известно говорят что "приплыло", так и "уплывет" когда-нибудь". Благо, что закон природы незыблем!!!
Самостоятельно не может зарабатывать тех денег, которые ему необходимы, но деньги (10 миллионов) заработал сам, участвуя в концертах Где логика?
бред...сам заработал 10 миллионов, взял кредит и прочая глупость. Вы для дураков пишете? А минимальный размер оплаты труда 7500 в месяц, не хочет?