Татьяна Навка проводит рождественские каникулы в одной из экзотических стран в компании своих дочерей: 16-летней Саши и двухгодовалой Нади.

Фигуристка щедро делится с подписчиками своей страницы в Instagram яркими снимками. На одном из них дочери Татьяны позируют на белоснежном песке океанического побережья.



Снимок вызвал восторг и умиление фолловеров: «Такие красивые девочки», «У вас замечательные дочки!», «Ой, как мило!!!», « Красотульки такие!», «Отлично для малышки когда взрослая сестра,помощница маме!».

Кроме этого подписчики отметили, что обе девочки похожи на своих отцов: Саша на Александра Жулина, а Надя на Дмитрия Пескова.

«Папы», «согласна,обе на пап похожи», — комментируют подписчицы.

Старшая дочь Александра, которая уже делает первые шаги в шоу-бизнесе, выступая под псевдонимом Алексия, тоже публикует фото в своем микроблоге, но они, разумеется, гораздо романтичнее.

Фото: instagram.com