4 января дочери популярной российской певицы Славы Александре Морозовой исполнилось 18 лет. Столь значимое событие в жизни девушки прошло с грандиозным размахом: в минувшие выходные мама устроила для нее шикарную вечеринку. Праздник проходил в известном караоке-клубе Москвы, который был украшен портретами виновницы торжества, а кроме этого, гости мероприятия проходили в зал по красной ковровой дорожке. Фотографиями с вечеринки Слава поделилась в своем Instagram.

Фолловеры с восторгом отметили, что дочь певицы стала настоящей красавицей и очень напоминает маму. Певица родила дочь, когда ей было всего 19, на снимках девушки выглядят как сестры или подруги.Поздравить девушку, среди прочих гостей, приехали Митя Фомин и Кристина Си.

Сама Александра решила отметить вступление во взрослую жизнь фотосессией, снимки из которой отметила хэштегом «теперь можно». На фотографиях девушка позирует в смелом одеянии, демонстрируя прекрасную фигуру.

Фото: instagram.com