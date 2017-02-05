Ведущая «Давай поженимся» Василиса Володина показала, как выросла ее дочь за время съемок передачи.

Популярный астролог Василиса Володина ведет блог в Instagram. Там она рассказывает об астрологии, публикует статьи и показывает фотографии со съемок программы. Вчера она поделилась уникальным архивным снимком. На нем Василиса с маленькой дочкой Викторией.

«Историческое фото от 29.07.2008. Второй съемочный пул любимой #давайпоженимся и - внимание! - второй день в истории программы, когда она выходит на экраны. Взяла на съемки Викушку, которой на тот момент было еще неполных 7 лет и месяц до школы. А сейчас обе выросли и похорошели, и программа, и Виктория Сергеевна. Держите детей поближе, они так быстро растут...» — рассказала Володина.

Фото опубликовано Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina)Фев 4 2017 в 1:52 PST

И сразу же выложила второй снимок для сравнения. На нем 45-летняя мама и 16-летняя дочь. «А это съемки недавние. Восемь с половиной лет спустя. Почувствуйте разницу», — поделилась астролог.

Фото опубликовано Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina)Фев 4 2017 в 2:18 PST

Пользователям очень понравилась взрослая дочь телеведущей. «Ой как на Вас похожа», «Красивая девочка!», «Не верится, что у вас есть такая взрослая дочь», — пишут фанаты.

Василиса Володина замужем за Сергеем Володиным. Кроме взрослой дочки, у них есть сын Вячеслав, родившийся 2 года назад.

Фото: instagram.com