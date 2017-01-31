Вера Брежнева показала новый кадр из фотосессии для Tattoo Sweaters, в которой участвовала вместе со своей старшей дочерью — 15-летней Соней Киперман, сообщает сайт Letidor.ru

Фолловеры отметили, что Вера больше напоминает ровесницу дочери, чем ее маму и что обе модели, безусловно, очень хороши.

«Какая у вас красивая дочь», «Вера всегда красавица! И дочка выросла подстать», «Как сестренки две!» — комментируют подписчицы.

Кроме этого, подписчики обратили внимание на округлившийся живот Брежневой, что вызвало вопросы, которые певица оставила без ответа. Впрочем, Веру Брежневу не раз «подозревали» в очередной тайной беременности, что она отвечала с юмором: «Журналисты же то и дело пишут, что, якобы, я беременна. Могу вам показать свой живот – нет и намека! Но за те три года, что пишут о моей беременности, слониха могла родить слона».

Однажды Брежнева даже опубликовала фото с большим животом, сообщив, что умеет надувать живот так, что это выглядит, как пятый-шестой месяц беременности.

Фото: instagram.com, starface.ru