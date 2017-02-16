Сегодня в элитном подмосковном клиническом госпитале «Лапино» 30-летняя фигуристка Татьяна Волосожар стала мамой. На свет появилась девочка, которая стала первым ребенком для нее и 33-летнего Максима Транькова, сообщает портал Letidor.ru.

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird)Фев 15 2017 в 7:22 PST

Роды обошлись паре предположительно в 1 миллион рублей (такова средняя «цена» услуг госпиталя). Рост малышки составил 51 сантиментр, вес — 3350 граммов. Максим Траньков все время находился рядом с женой. Мама и дочь прекрасно себя чувствуют.

Перед родами Татьяна подходила специальную подготовку вместе с другими будущими мамами. «Готовимся к максимально комфортным родам, учимся без страха думать о родах, правильно дышать и расслабляться», — писала она в своем блоге.

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird)Янв 28 2017 в 5:18 PST

Пара пока не прокомментировала это радостное событие. Имя дочки двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию также пока не уточняется.

Фото: starface.ru, globallookpress.com, instagram.com