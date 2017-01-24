Сегодня в Париже в рамках Недели Высокой моды состоялся показ новой коллекции Chanel. Россиянки Яна Рудковская и Эвелина Хромченко побывали на нем в качестве гостей и весь день делились фотографиями и видеозаписями со знакового события.
Звездой вечера стала 17-летняя дочmе Ванессы Паради и Джонни Деппа. «Вот такая красивая и породистая невеста у @chaneloffiicial - @lilyrose_depp -дочь Ванессы Паради и Джонни Дэппа», — восхитилась Яна.
По подиуму также прошли Белла Хадид и Кендалл Дженнер, но выделила она только Лили.
Это — не первый выход Лили-Роуз Депп на подиум Chanel, первый состоялся в 2015 году, пишет Letidor. В ноябре девушка появилась на обложке одного из номеров французского Vogue в компании Карла Лагерфельда.
Джонни Депп и Ванесса Паради были вместе с 1998 по 2012 годы. Помимо 17-летней дочери, у пары подрастает 14-летний сын Джон Кристофер (Джек) Депп III.
Фото: instagram.com