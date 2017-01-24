Сегодня в Париже в рамках Недели Высокой моды состоялся показ новой коллекции Chanel. Россиянки Яна Рудковская и Эвелина Хромченко побывали на нем в качестве гостей и весь день делились фотографиями и видеозаписями со знакового события.

Видео опубликовано Evelina Khromtchenko (@evelinakhromtchenko)Янв 24 2017 в 4:06 PST

Видео опубликовано Evelina Khromtchenko (@evelinakhromtchenko)Янв 24 2017 в 4:12 PST

Звездой вечера стала 17-летняя дочmе Ванессы Паради и Джонни Деппа. «Вот такая красивая и породистая невеста у @chaneloffiicial - @lilyrose_depp -дочь Ванессы Паради и Джонни Дэппа», — восхитилась Яна.

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Янв 24 2017 в 4:46 PST

По подиуму также прошли Белла Хадид и Кендалл Дженнер, но выделила она только Лили.

Это — не первый выход Лили-Роуз Депп на подиум Chanel, первый состоялся в 2015 году, пишет Letidor. В ноябре девушка появилась на обложке одного из номеров французского Vogue в компании Карла Лагерфельда.

Джонни Депп и Ванесса Паради были вместе с 1998 по 2012 годы. Помимо 17-летней дочери, у пары подрастает 14-летний сын Джон Кристофер (Джек) Депп III.

Фото: instagram.com