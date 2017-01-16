Немногие знают, что долгожданная дочь Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева родилась недоношенной. Сегодня в своей колонке на портале Letidor певица впервые откровенно рассказала о всех трудностях своего материнства. Вероника родилась настолько крохотной, что даже кормление доставляло ее маме немало хлопот.

«Моя дочь родилась в Юрмале неожиданно, в 36 с половиной недель, весом в 2695 грамм (при выписке мы весили 2420 граммов). Нам поставили недоношенность 1 степени. Мы не лежали с зондом, в инкубаторе под лампой тоже не лежали, но у нас была проблема с сосательным рефлексом», — призналась Юля.

«4 дня мы мучились и беспощадно давили мою большую грудь, переполненную молоком, прямо в маленький ротик моей самой любимой в мире недоношенки! Кормить нужно было 8-10 раз в день, и на второй день это стало настоящим стрессом и для меня, и для Ники, и для всего медперсонала, который в любое время дня и ночи помогал Нике есть мое молоко. Как только приходило время кормления, я опять готовилась к искрам из глаз», — поделилась она. К помощи зонда решили не прибегать, так как юрмальские врачи считали, что ребенка надо держать рядом с матерью, и молодая мама была согласна с ними.

Нормально есть Вероника начала, когда мама буквально взмолилась об этом. «Она на меня так посмотрела (я понимаю, что дети на 3 день жизни не фокусируют взгляд), прямо в сердце, открыла свой ротик и схватила мою грудь так жадно, еще и причмокивала при этом. Господи это было настоящее Чудо, мы с мамой рыдали от счастья», — сообщила звезда.

Огромную помощь оказали медсестры и врачи, именно их певица благодарит за трогательную заботу: они относились к роженице как к родной. Но это не было исключением, отмечает Юля: персонал был очень внимательным абсолютно ко всем в палате. О том, что в их руки попала супруга знаменитого музыканта, мало кто догадывался.

Веронику и ее маму выписали на 7 день. Первые полгода Юля вела учет веса и роста, боролась с коликами, аллергией, вторичной лактазной недостаточностью. Врач успокаивала: множество детей не дотягивают до идеального веса и роста, и в этом нет ничего страшного. «В первую очередь надо верить в своего ребенка, чувствовать его — и тогда никакая недоношенность вам не будет страшна», — обращается Юля ко всем мамам. Она отметила, что врачи зачастую считают таких детей более способными: они не только догоняют, но и обгоняют своих сверстников в развитии. Не так давно Вероника сделала первые уверенные шаги.

Видео опубликовано Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Ноя 2 2016 в 2:26 PDT

О других деталях, подробностях и разнице в подходах российских и заграничных врачей читайте в материале на Letidor.

Фото: globallookpress.com