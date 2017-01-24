Юлия Проскурякова и ее супруг Игорь Николаев не часто публикуют снимки со своей маленькой дочерью Вероникой. На этот раз Юлия решила сделать исключение из правил и показала фото, на котором можно рассмотреть малышку. Фолловеры радостно комментируют снимок, заодно выясняя, на кого больше похожа Вероника на маму или папу?



«Ой, папин профиль!», «Копия папина!», «Очень похожа на папу! Счастья вам!», «Ой, как доченька на Игоря похожа», «Папина дочка», - комментируют подписчики. Впрочем, сама Юлия согласилась с утверждением, что ребенок больше похож на бабушку Светлану (маму Игоря Николаева), сообщает сайт Letidor.ru

Вероника появилась на свет в 2015 году, раньше срока. Девочка родилась настолько крохотной, что даже кормление доставляло ее маме немало хлопот.

«Моя дочь родилась в Юрмале неожиданно, в 36 с половиной недель, весом в 2695 грамм (при выписке мы весили 2420 граммов). Нам поставили недоношенность 1 степени. Мы не лежали с зондом, в инкубаторе под лампой тоже не лежали, но у нас была проблема с сосательным рефлексом», — призналась Юля.

Фото: instagram.com, starface.ru