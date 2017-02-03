Новость о том, что певица Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z, ожидают двойню, наделала много шума в Сети. Снимки беременной певицы, которая приняла участие в эффектной фотосессии, побили все рекорды по просматриваемости в Instagram.

Сайт Letidor.ru со ссылкой на Radar Online сообщает, что супруги ожидают мальчика и девочку. СМИ уточняют, что пара выбрала пол будущих детей в ходе процедуры ЭКО.

«Бейонсе было действительно нелегко зачать ребенка самостоятельно, так что они выбрали более простой путь — ЭКО».

Интересно, что западные журналисты еще вчера предположили, что дети Бейонсе будут разнополыми, сделав вывод по фотографии, на которой поп-дива позировала в нижнем белье разного цвета.

Фото: instagram.com