Певица Жасмин, которая в апреле прошлого года стала мамой в третий раз, решила показать восьмимесячного сына Мирона публике. До этого Жасмин публиковала снимки малыша, сделанные так, чтобы нельзя было рассмотреть лицо ребенка.

Для программы Андрея Малахова «Пусть говорят» певица решила сделать исключение и разрешила операторам показать малыша зрителям, сообщает сайт Letidor.ru

Выпуск передачи был посвящен российским звездам, которые в 2016 году стали родителями. Героями ток-шоу стали Александр Бердников, Марина Ким, Денис Матросов, Галина Юдашкина, Виктория Талышинская и Жасмин.

По признанию певицы, ее сын растет очень похожим на отца Илана Шора. Жасмин просто обожает малыша и даже установила в его комнатке камеру, чтобы наблюдать за ним каждую минуту.

Напомним, что кроме Мирона у певицы есть 18-летний сын Михаил от брака с Вячеславом Семендуевым и общая с Иланом Шором дочь Маргарита.

Несколько дней назад певица сообщила, что отправляется с детьми на каникулы.

«Вместе с детьми решили устроить теплые новогодние каникулы и вырвались на морское побережье! Маргарита, как и я, обожает море! Посмотрим, как воспримет его Мирон!», — рассказала подписчикам Жасмин, а чуть позже сообщила, что малыш просто в восторге от теплого моря и песка.



«Мирон от моря и песка в восторге!!! Никакого страха и слез! Все исследует и пытается попробовать на вкус», — радостно сообщила довольная мама.

Фото: instagram.com, кадр из программы

