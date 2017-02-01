47-летняя Дженнифер Лопес всеми способами пытается выглядеть моложе своих лет, ведь ее новому возлюбленному - рэперу Дрейку всего 30. Многие звезды используют для этого инъекции и пластические операции, но Джей Ло решила пока испробовать менее радикальные методы. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором демонстрирует новую прическу — озорную спиральную косу.



Фолловерам такой вид укладки понравился, некоторые даже сравнили Джей Ло с Анджелиной Джоли в роли Лары Крофт. Впрочем, нашлись и критики, которые сочли прическу певицы слишком «детской».

Стоит отметить, что новый роман сказался на внешности артистки весьма благоприятно. Дженнифер не перестает удивлять репортеров своим сногсшибательным внешним видом, как, например, на днях на званом ужине в Лос-Анджелесе.

Фото: globallookpress.com, instagram.com