52-летняя супермодель Эль Макферсон продолжает удивлять публику своей идеальной фигурой. При этом Эль заявляет, что в тренажерном зале она не частый гость и утомительным тренировкам предпочитает ежедневные часовые упражнения на свежем воздухе со своими сыновьями-подростками, сообщает WMJ.ru

«В 52 года я уже знаю, что здоровые тело и дух зависят от баланса питания, упражнений, интуиции и любви, я верю в это. Я не гонюсь за весами в спортзале и за размером одежды, как в молодости. Красота начинается внутри, и я забочусь о ней — медитирую каждый день», — признается супермодель.



Эль Макферсон стала знаменита в 80-х годах, когда журнал Sports Illustrated украсил ее изображением выпуск, посвященный спортивным купальникам. С тех пор за девушкой закрепилось прозвище — Супертело, которое ей также подходит спустя три десятилетия.

Фото: globallookpress.com, instagram.com