Иностранные СМИ обсуждают сегодня аппетитную попу Джуда Лоу, которую он показал в сериале «Молодой папа», где играет главную роль. И пока американки и британки наслаждаются кадрами из эфира HBO, которые обнародовал Daily Mail, российские женщины обсуждают лучшие стороны отечественных секс-символов — сегодня весьма откровенными фото и видео поделились Стас Костюшкин и Леонид Агутин.

Верный супруг Анжелики Варум показал накачанный торс:

Фото опубликовано Леонид Агутин (@agutinleonid)Янв 16 2017 в 10:10 PST

А исполнитель бессмертного хита «Женщины, я не танцую» продемонстрировал, как он в подчеркивающем все его достоинства трико работает над телом, от которого сходят с ума почти 200 тысяч его подписчиц.

Видео опубликовано Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)Янв 16 2017 в 8:25 PST

Результаты этой упорной работы увидели более 60 миллионов зрителей, просмотревших один из самых популярных клипов многодетного артиста:

Фото: instagram.com, dailymail.co.uk