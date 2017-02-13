В конце января все мы узнали, что этим летом известная ведущая Алла Довлатова станет мамой в четвертый раз. Беременность она переносит легко, в том числе благодаря спорту и правильному питанию. Сегодня женщина рассказала о своем примерном меню.

Звезда питается небольшими порциями, чтобы сохранять ощущение сытости на протяжении дня. «Делюсь своим сегодняшним меню и графиком приема пищи», — написала звезда.

С 7:00 до 7:30 утра — 1-й завтрак: омлет со шпинатом и овощами (232 Ккал)

С 9:00 до 9:30 утра — 2-й завтрак: апельсиновый фреш с манго и красной смородиной (122 Ккал) и ореховый микс (196 Ккал)

С 11:00 до 12:00 — ланч: малиновое желе с ягодами (169 Ккал), фаршированный говядиной болгарский перец.

Время от времени она устраивает разгрузочные дни на несоленом рисе с тертым яблоком. Это помогает ей оставаться в форме, ведь артистка привыкла сравнивать себя с более молодыми коллегами, не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике и не планирует уходить в декрет.

Она также занимается йогой, выбирая упрощенные версии основных поз, которые вы можете найти в нашей галерее.

Фото: instagram.com