Естественность или гламур — в каком виде лучше ходить на работу?

Вчера, после длительного перерыва, многодетная мама Алсу вернулась к работе в студии. Она призналась, что очень довольна этим фактом. «Ааааах как хочется поскорее поделиться с вами новым и неожиданным», — написала звезда в своем блоге.

Фото опубликовано АЛСУ ALSOU Official Instagram (@alsou_a)Фев 6 2017 в 10:24 PST

Сын Рафаэль, который стал ее третьим ребенком, родился в одной из элитных израильских клиник 10 августа прошлого года. В ноябре певица вышла из декрета, а 2 февраля отпраздновала 18-летие творческой деятельности. Фотографии из студии наглядно продемонстрировали, как сильно молодая мама ждала момента встречи с коллективом: аккуратный макияж, укладка говорили сами за себя.

Вечером фотографией из студии поделилась Нюша. «Песни сегодня выбрали», — отчиталась она, снабдив пост хештегами #студийныедела и #голосдети. Вне сцены певица чувствует себя как дома, что подчеркивает и ее внешний вид. Оставаясь стильной, девушка отказалась от яркого макияжа и укладок, с которыми поклонники привыкли видеть ее.

Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha)Фев 7 2017 в 7:15 PST

Недавно Нюша стала невестой, поклонники не устают поздравлять ее с этим событием.

А как предпочитаете выглядеть на работе вы? Ухоженной и деловой или расслабленной и «домашней»?

Фото: instagram.com