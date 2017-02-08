Вчера, после длительного перерыва, многодетная мама Алсу вернулась к работе в студии. Она призналась, что очень довольна этим фактом. «Ааааах как хочется поскорее поделиться с вами новым и неожиданным», — написала звезда в своем блоге.
Сын Рафаэль, который стал ее третьим ребенком, родился в одной из элитных израильских клиник 10 августа прошлого года. В ноябре певица вышла из декрета, а 2 февраля отпраздновала 18-летие творческой деятельности. Фотографии из студии наглядно продемонстрировали, как сильно молодая мама ждала момента встречи с коллективом: аккуратный макияж, укладка говорили сами за себя.
Вечером фотографией из студии поделилась Нюша. «Песни сегодня выбрали», — отчиталась она, снабдив пост хештегами #студийныедела и #голосдети. Вне сцены певица чувствует себя как дома, что подчеркивает и ее внешний вид. Оставаясь стильной, девушка отказалась от яркого макияжа и укладок, с которыми поклонники привыкли видеть ее.
Недавно Нюша стала невестой, поклонники не устают поздравлять ее с этим событием.
А как предпочитаете выглядеть на работе вы? Ухоженной и деловой или расслабленной и «домашней»?
Фото: instagram.com