Сегодня эпатажная балерина Анастасия Волочкова отмечает свой 41-й день рождения. Она принимает поздравления поклонников, друзей, коллег. «Дорогие мои! Спасибо за поздравления с моим днем рождения! Я проснулась рано. Мальдивское время делает свое.. Хочу поспать часик.. Но поздравлялки и сообщения добрые дают мне понимание, что в день рождения спать -глупо! Спасибо, что вы есть и за вашу память», — трогательно благодарит она.

И с удвоенной энергией делится в своем блоге фотографиями. Одной из них стал старый снимок, на котором артистка изображена со своей мамой, Тамарой Владимировной Волочковой.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 20 2017 в 1:41 PST

На фото заметно, что с возрастом лицо Анастасии приобретает все больше маминых черт.

Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Авг 22 2016 в 4:07 PDT

Что думают по этому поводу фанаты — неизвестно: в последнее время Настя предпочитает ограничивать возможность комментирования своих записей. Сейчас звезда находится в длительном отпуске: наслаждается рассветами и закатами, теплым морем и мягким песком на Мальдивах.

Фото: instagram.com