Телеведущий Андрей Малахов гордится своим мощным торсом. Сегодня он поделился новым кадром из наделавшей много шума эротической фотосессии. Снимок позволяет поклонницам еще раз пересчитать количество кубиков на прессе своего кумира.

«До Нового Года меньше 48 часов! Подарки продолжают поступать и @sleekntears прислала шедевр, сделанный своими руками... спасибо! Надеюсь, вам он тоже поднимет настроение», — написал он.

Фото опубликовано @malakhov007Дек 30 2016 в 12:57 PST

Днем ранее в блоге Андрея появилась его детская фотография. Кто бы мог подумать, что этот скромный очаровательный малыш вырастет таким большим и уверенным в себе мужчиной. Впрочем, многие до сих пор не верят, что это тело — результат тренировок в зале, а не в использовании программы Photoshop. А как думаете вы?

Видео опубликовано @malakhov007Ноя 7 2016 в 9:07 PST

Фото: instagram.com