Перед тем, как отправиться в новогодний отпуск, Анита Цой клятвенно пообещала своим коллегам не поправляться. Она даже садилась на специальную диету: «Четыре дня до Нового года. Сажусь на разгрузку. 5 белков, 5 грейпфрутов. Праздники праздниками, а разгрузки по расписанию. Делаю это, чтобы потом влезть в свои концертные костюмы. Помню строгий наказ моего костюмера: "No FAT!" Андрюха, все под контролем», — рапортовала она. Но неизбежное случилось: популярная певица не влезла в свои концертные костюмы. Об этом она сообщила сегодня своим поклонникам, сделав еще одно обещание — приступить к тренировкам, чтобы порадовать-таки их концертами.

«Я решила признаться, прежде всего себе, в том, что за время новогодних каникул распустила себя в еде и мало занималась спортом. Плавание с черепахами, дайвинг и купание в проруби не в счет. Вернувшись домой и встав на весы, я пришла в шок. 5 лишних килограммов!!! Живот и подбородок округлились до неузнаваемости. Сказать, что я расстроилась - ничего не сказать. Я в полном дерьме, друзья, а мне скоро в тур с шоу 1020! А костюмы на меня однозначно не налезут. Отдохнула, так отдохнула. С утра сегодня спорт. Берем себя в руки и вперед! Нас ждут великие дела! », — написала она.

Фото опубликовано Anita Tsoy (@anitatsoy)Янв 19 2017 в 1:40 PST

Буквально на днях певица поглощала с подругой киевский торт. Она еще не догадывалась, какая расплата ее ждет.

Впрочем, мы не верим, что все так плохо, ведь буквально вчера вечером Анита демонстрировала стройное тело в купальнике, когда ныряла в прорубь.

А как вы справляетесь с лишними килограммами?

Фото: instagram.com