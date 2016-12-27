Около двух недель назад Анна Грачевская решилась на пластическую операцию, о чем сразу же проинформировала подписчиков. Более того, Анна публиковала в своем Instagram видеоотчеты о каждом этапе своего преображения: от первой консультации у врача, до самой операции.

Теперь Анна с гордостью демонстрирует новую фигуру, пока еще утянутую в компрессионный комбинезон, который скрывает синяки и отеки.

«Прошло две с половиной недели после операции еще отеки, синяки и до окончательного результата далеко. Напомню, мне сделали липосакцию локальных жировых отложений туловища с последующим липофилингом, эндопротезирование ягодичной области или как еще называется глютеопластика», — рассказала Грачевская своим подписчикам.

Разумеется, снимки вызвали интерес у фолловеров, которые, кстати, сравнили Анну с Ким Кардашьян. Многие из них восхищаются смелостью Анны не только лечь под скальпель, но и рассказывать об этом, ничего не скрывая. Немало и тех, кто настроен скептически и считает, что гораздо полезнее для здоровья заниматься спортом для достижения идеальной фигуры, то есть «накачать в спортзале». На что Грачевская довольно резко отвечает: «желаю вам удачи. накачаете — продемонстрируете».

Критические комментарии николько не смутили Грачевскую, которая опубликовала следующую фотографию, сделанную сразу после процедуры биоревитализации лица. Девушка обратила внимание подписчиков, что не использует никакие фильтры и не боится предстать в неприглядном виде, зная, что в скором времени препарат начнет действовать, а ее кожа — сиять.



«Но, не боясь, снова получить порцию " добра", во всей "красе" предстаю пред вами мои строгие судьи! Картина-натурализм в пупырышках. без фильтров и.т.д. Папулы уже рассасываются и лицо начинает сиять, кожа выглядит увлажнённой! После НГ продолжим курс». (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.).

Фото: instagram.com