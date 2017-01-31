На днях бывшая невеста Прохора Шаляпина, а ныне — успешная телеведущая Анна Калашникова, сделала себе грудь. Оказалось, что с помощью этой операции она исправляет ошибки своего предыдущего хирурга. Об этом она рассказала в своем блоге.

«После неудачной операции в Лондоне я никому не верила, не верила, что могут исправить мою ситуацию. В Лондоне после операции мне сказали что не смогли поставить имплант под мышцу и поставили под железу, и имплант взяли круглый вместо анатомического. Это все категорически мне не подходило, не подходило моей комплекции, имплант выглядел неестественно, давал контурирование в зоне декольте и тп. Приходилось тщательно маскироваться одеждой и подбирать правильные купальники....», — пожаловалась она.

Фото опубликовано ANNA KALASHNIKOVA (@annakalash)Янв 30 2017 в 10:57 PST

К выбору нового хирурга Анна, как и Алена Водонаева, которая недавно уменьшила себе грудь, подошла очень ответственно. Она искала его более 6 лет, посещая клиники и врачей в Москве, Израиле и Европе. «Операция была сложная и я в клинике лежу 3 день. Но все красиво! Скоро буду делиться результатом», — радуется Калашникова. «С моим графиком мне сложно выкроить время на себя саму....(. И, вот, наконец! Это важно получить эту уверенность», — добавляет она.

Пациентка с нетерпением ждет, когда можно будет приступить к творчеству. «Недели две пока буду находиться в состоянии овоща, руки не поднимать, голову не помыть самой, двигаться резко нельзя, петь тоже», — жалуется звезда.

Фото: instagram.com