Сегодня популярная певица Анна Седокова решила немного побыть бьюти-блогером и рассказать своим поклонницам, с помощью каких средств она ухаживает за кожей. «Я зашла в свою ванную комнату и собрала самые любимые баночки и тюбики. Встречайте», — написала она.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Янв 20 2017 в 12:52 PST

Оказалось, что Анна не мыслит жизнь без термальной воды. «Термальная водичка у меня с собой всегда, особенно в перелетах. Даже сейчас только 4 марки на полке», — написала она и добавила, что Evian ей нравится больше всего.

«Спрей Caudalie — спасение от утренней сонливости: освежает, просыпает и нереально пахнет эвкалиптиком», — сообщила певица.

От покраснений и трещинок на коже Анну спасает крем «Ф99», который она покупает в аптеке, а в морозы она выбирает Avene Antirougeurs: «Он снимает красноту если личико замерзло или аллергия на косметику».

«Теперь моя любовь Clinique 1/2/3 Как вы заметили, я люблю все миникопии, так как очень часто перемешаюсь по планете и это удобно. Во всех аэропортах можно купить: Гель для очищения (его на фото нет, закончился) Очищение — это супер важно. Я раньше этого не понимала, а теперь никогда не лягу спать, не умывшись пеночкой или гелем. Смывка для косметики тоже Clinique я люблю двухфазную и отличный тоник для тех кто любит поактивнее», — рассказывает звезда.

«Ой, вот сейчас реальный секрет. Есть волшебная марка DrHauschka у них все такое масляное и натуральное. И совершенно уникальный Bronzing Tint, сам по себе очень яркий, а вот когда ты берешь пару капель Day Cream и мешаешь с одной капелькой Tint... То у тебя волшебный загарчик на лице и не нужно никакого тонального. Секси», — делится она.

Капли для глаз Седокова купила в аэропорту Гонконга. Масло для лица La Mer она наносит после умывания — «чтоб личико еще было влажным».

«Вот сейчас еще один секрет. Гигиенические помады с цветом "покусанных губ" — это Must Have. Я выбираю Labello Blackberry shine и Burtsbees Rose. Эти помадки я абсолютно свободно разрешаю и малышкам», — сообщила Аня. «Lip Balm Agent Provocateur абсолютная любовь — пухлые губки и легкий цвет», — добавила она. Вероятно, «взрослую» косметику она не дает дочкам.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Дек 31 2016 в 1:34 PST

«И конечно глазки. Маленький тюбик Avene всегда удобно взять с собой и конечно Estee Lauder Advanced Night Repair Eye, часто наношу на все личико и оно мне говорит большое спасибо! Вот, это только маленькая часть моих секретов. Основные крема и волшебных сыворотки не поместились, так что до встречи», — щебечет артистка.

Фото: instagram.com