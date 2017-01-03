Автор кулинарных книг «Рецептыши» и «Диетыши» Вероника Белоцерковская, она же популярный фуд-блогер Белоника (belonika), не только прекрасно готовит, но и ухитряется в свои 46 сохранить тело, которому позавидует любая молодая красотка. На своей страничке в Instagram она опубликовала редкий снимок в купальнике.

«Профилактическое #извенити (больше не повторится). падал #прошлогоднийснег и пусть личное (на всякий случай) станет публичным - так как женщины в шляпах глупы, похотливы (с) и излишне доверчивы, но (разумно) тревожны, зачем нам сюрпризы. а теперь нырять и выныривать, выныривать и нырять! нервно прижимаю сарафан...», — кокетливо прокомментировала она фотографию.

Фото опубликовано Ника Белоцерковская (@belonika)Янв 2 2017 в 7:57 PST

«Есть жизнь после 40 .. и она прекрасна!!», «Мамочка троих деток!!!! Ну шикарна не могу», «Возможно все и в любом возрасте!!! Класс!!!!», «Надо надо срочно придраться к пухленькому пузику (в смысле что без кубиков))) (ато спать не буду ночью)», «И сразу 23 тысячи лайков! И естественно! Так все красиво!!!!», «Я даж заскриншотила в мотивашку», — восхитились подписчики, многие из которых считают Веронику примером для подражания.

Это фото еще раз доказывает, что действительно нет ничего невозможного. Такими же фигурами могут похвастаться (и время от времени это делают) продюсер Яна Рудковская, певица Валерия, дизайнер Виктория Бекхэм и другие красотки, которые вовсе не планируют стареть и толстеть.

Фото: instagram.com