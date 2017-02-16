Церемония вручения премии «Грэмми» в этом году стала для беременной певицы Бейонсе не столько триумфальной, сколько эмоциональной. Ее коллега Адель, собравшая самый большой «букет» наград, произнесла трогательную речь, заявив, что хотела бы отказаться от премии за «Лучший альбом», потому что именно Lemonade достоин ее. Плакали все: такого, пожалуй, еще не было в истории мероприятия.

Покинув «Грэмми», Бейонсе и Джей Зи устроили afterparty с участием самых близких. На вечеринке присутствовала и сестра певицы, Соланж Ноулз, которая также получила приз, но звездой праздника была прекрасная Бейонсе, выбравшая просторное белое платье с умопомрачительным вырезом.

Сегодня звезда опубликовала фотографии на своем официальном сайте, чем несказанно порадовала фанатов.

О своей беременности Бейонсе сообщила двумя неделями ранее. Запись, которая гласила, что женщина ждет двойню, взорвала интернет. Позже звезда показала и другие кадры из той откровенной фотосессии.

Фото: dailymail.co.uk, beyonce.com