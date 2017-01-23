В то время как большая часть соотечественников включилась в рабочий процесс, звезды продолжают отдыхать и делиться соблазнительными снимками. На этот раз они, не сговариваясь, выбрали белый цвет, ведь именно он как нельзя лучше подчеркивает даже самый ненасыщенный загар.

Певица Глюк'oZa, она же Наталья Ионова, предстала перед фанатами в образе спасательницы Малибу:

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Янв 22 2017 в 2:38 PST

Этот снимок, как и другие откровенные фотографии звезды, был сделан во Вьетнаме, где женщина отдыхала с мужем и друзьями. По сравнению с ними, образ Ани Лорак можно назвать целомудренным: «Люблю вечернее время на море, когда солнце спускается низко и все дышит любовью», — написала звезда, отдыхающая с семьей на Кубе.

Фото опубликовано Ани Лорак (@anilorak)Янв 22 2017 в 4:36 PST

Вера Брежнева отдыхает сейчас вТайланде в компании подруги:

Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)Янв 21 2017 в 12:14 PST

Нюша с мамой тоже наслаждаются теплом: «Никогда не думала, что в Африке может быть такой приятный климат. Но солнце ооочень мощное...защищаюсь как могу», — пишет певица.

Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha)Янв 22 2017 в 5:06 PST

«Бегущая по волнам... Курс-домой. Грин написал этот роман для всех, кто любит мечтать и думать о прекрасном, ерить в чудо и видеть необычное. Я - люблю и верю. Поэтому и платок в хвост русалки превратился. Увидимся завтра в эфире Первого», — написала вчера путешественница Екатерина Андреева.

Фото опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Янв 22 2017 в 9:35 PST

Фото: instagram.com