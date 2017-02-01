Несколько минут назад актриса Чулпан Хаматова опубликовала в своем блоге новую фотографию, которая удивила поклонников: на снимке их любимица совершенно лысая!
«Было-стало... да здравствует грим-цех театра Наций», — поспешила она успокоить их.
«Ну надо же как натурально получилось! А голова не болит от стягивания?», «Инопланетянка из фильма Тарковского», «Вам идет...», — восхищаются поклонники.
Актриса часто делится с ними образами, которые она примеряет для сцены. А четыре месяца назад показала новую прическу:
Фанаты единогласно решили, что ей к лицу любые изменения.
Напомним, что недавно свою лысину показывала коллега Чулпан — Анастасия Самбурская. Она сообщила, что лишилась волос на спор, правда позже стала снова появляться с прической.
Фото: instagram.com