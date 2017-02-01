Несколько минут назад актриса Чулпан Хаматова опубликовала в своем блоге новую фотографию, которая удивила поклонников: на снимке их любимица совершенно лысая!

Фото опубликовано Чулпан Хаматова (@chulpanofficial)Фев 1 2017 в 7:09 PST

«Было-стало... да здравствует грим-цех театра Наций», — поспешила она успокоить их.

«Ну надо же как натурально получилось! А голова не болит от стягивания?», «Инопланетянка из фильма Тарковского», «Вам идет...», — восхищаются поклонники.

Актриса часто делится с ними образами, которые она примеряет для сцены. А четыре месяца назад показала новую прическу:

Фото опубликовано Чулпан Хаматова (@chulpanofficial)Окт 10 2016 в 6:28 PDT

Фанаты единогласно решили, что ей к лицу любые изменения.

Напомним, что недавно свою лысину показывала коллега Чулпан — Анастасия Самбурская. Она сообщила, что лишилась волос на спор, правда позже стала снова появляться с прической.

Фото: instagram.com