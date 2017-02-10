Синди Кроуфорд — одна из самых востребованных и знаменитых моделей всех времен. Ее фигуру не раз признавали идеальной. Но Синди не считает, что добилась бы успеха в наше время. В недавнем интервью для австралийского сайта news.com.au она рассказала, почему она искренне сочувствует современным красавицам.

«Сейчас девушки испытывают огромное давление, им надо быть как можно более худыми. У меня всегда были формы, но никто не заставлял меня их стыдиться. Я на самом деле не знаю, как к моему телу отнеслись бы сейчас», — размышляет она.

Миссис Кроуфорд призналась, что старается придерживаться здорового питания, но никогда не будет отказываться от каких-либо продуктов ради того, чтобы оставаться худой. «Я люблю углеводы. И они любят меня, иногда слишком сильно. Они постоянно рядом, и случается, что я съедаю слишком много. Я не просто люблю шоколад — он НУЖЕН мне каждый день», — призналась она.

Тем не менее она сохраняет потрясающие формы, и любит демонстрировать их в своем Instagram:

Фото опубликовано Cindy Crawford (@cindycrawford)Янв 29 2017 в 5:19 PST

Дочь Синди, 15-летняя Кайя Джербер, пошла по маминым стопам. Кроуфорд считает, что отчасти девочка попала в модельный бизнес из-за своего упорства. «Единственное, чего я боюсь, что если она не достигнет таких же высот, как я, для нее это будет слишком большим ударом. Если у тебя успешный родитель, и ты следуешь по его стопам, но ты не такой успешный, то что?», — размышляет модель, желая избавить наследницу от какого-либо давления. Сын Синди Кроуфорд, 17-летний Пресли Уолкер Джербер тоже покоряет подиум — и весьма успешно!

Красота, молодость и стройность в этой семье — наследственные. Не так давно модель показывала фотографию своей бабушки, которая многое объясняет. Также все члены семьи Кроуфорд увлечены спортом и ведут активный образ жизни, сплавляясь на лодках и играя в подвижные игры по выходным.

Фото: globallookpress.com, instagram.com